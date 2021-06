Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Nauheim (ots)

Am Mittwoch den 02.06.21 gg. 07:30 befuhr ein Rüsselsheimer mit seinem Peugeot Boxer die Rüsselsheimer Straße in Nauheim in Fahrtrichtung Kreisverkehr/Berzallee. An der rot zeigenden Ampel Rüsselsheimer Straße/Waldstraße hielt der 77jährige Pkw-Fahrer. Ein hinter ihm befindliches Mofa versuchte zwischen Pkw und Gehweg vorbeizufahren und beschädigte dabei mit der Lenkstange dessen rechte hintere Fzg-Seite. Der Mofafahrer fuhr weiter in Richtung Kreisverkehr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte versuchte dem Mofa noch zu folgen, verlor dieses aber auf einem Feldweg Bereich Hegbachsee aus den Augen.

Der Mofafahrer wird beschrieben als schlank, 160 - 170 groß, bekleidet mit schwarzem Helm und schwarzer Lederjacke.

Zeugen, die Angaben zum Unfall und/oder dem Verursacher/-Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell