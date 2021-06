Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Büttelborn (ots)

Am Mittwoch, 02.06.21 um 16:00 parkte ein 28jähriger Hattersheimer seinen grauen VW Golf ordnungsgemäß in der Mainzer Straße (Hauptdurchgangsstraße) in Büttelborn, Höhe der Haus-Nr. 8 ab.

Zeugen konnten beobachten, daß um etwa 17:30 ein älteres Fahrzeug, das vor dem Pkw des Geschädigten parkte, zurücksetzte und gegen den Pkw des Geschädigten stieß. Der entstandene Schaden wird auf 500 EURO geschätzt.

Das Fahrzeug, welches einem SUV ähnele und mit einem älteren Ehepaar besetzt gewesen sei, habe sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher/-Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell