Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Zeugen nach Kennzeichendiebstahl (DA-AE 35) gesucht

Groß-Bieberau (ots)

Die Kennzeichen eines weißen Renaults, der in der Straße "Auf der Beune" abgestellt war, rückten in das Visier Krimineller.

Der Besitzer des Renaults stellte den Wagen am Freitag (28.5.) gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand ab, als er am Sonntagnachmittag (30.5.) die fehlenden Kennzeichen "DA-AE 35" bemerkte. Ersten Erkenntnissen zufolge, machten sich die Kriminellen die beiden Kennzeichen samt Halterung zur Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Wer in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell