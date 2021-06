Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Marihuanageruch in Mehrfamilienhaus/Polizei beschlagnahmt Drogen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zeugen bemerkten am Dienstagmorgen (01.06.) den Geruch von Marihuana in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Valkenier-Straße und verständigten daraufhin die Polizei.

Mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragten richterlichen Beschlüssen, wurden anschließend aufgrund der im Rahmen der Ermittlungen erlangten Erkenntnissen, mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhunds, zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus durchsucht.

Die Beamten fanden in der Wohnung eines 34 Jahre alten Mannes dann unter anderem insgesamt knapp 500 Gramm Marihuana, etwa 120 Gramm Haschisch sowie über 20 Gramm Kokain und wenige Gramm Amphetamin. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Zudem fanden die Beamten dort Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hinwiesen und auch eine Schreckschusswaffe.

Die Polizei nahm den 34-Jährigen Wohnungsinhaber anschließend vorläufig fest. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben. Weiterhin wird gegen einen 33-Jährigen und eine 65 Jahre alte Frau ermittelt, bei denen die Polizisten im Bereich des Wohnhauses über 20 Gramm Marihuana und wenige Gramm Amphetamin bzw. eine geringe Menge Marihuana beschlagnahmten.

