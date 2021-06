Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Odenwaldkreis: Vier Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Odenwaldkreis (ots)

Oberzent/Gammelsbach: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer Am Dienstag (01.06.) gegen 12:20 Uhr kam es im Bereich der B45 zwischen den Ortsteilen Gammelsbach und Beerfelden zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 59-jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr mit seinem Motorrad die B45 aus Gammelsbach kommend in Richtung Beerfelden. Im Bereich einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrer muss leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden, am Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Bad König / Zell: Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt Gegen 14.40 Uhr befuhr ein 46-jähriger Odenwälder die Bundesstraße 45 von Michelstadt in Richtung Bad König. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer des Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrzeugführer war zum Unfallzeitpunkt allein im Auto und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw kam es aufgrund einer teilweisen Sperrung der B 45 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Oberzent / Hetzbach: Bei Auffahrunfall leicht verletzt Kurz vor 17 Uhr ereignete sich in der Erbacher Straße ein Auffahrunfall auf Höhe einer Tankstelle. Die 21-jährige Fahrzeugführerin übersah den vor ihr wartenden 23- Jährigen in seinem Ford, welcher beabsichtigte nach links abzubiegen. Die Fahrzeugführerin in ihrem Golf kann einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall erlitt der 23-Jährige Michelstädter leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Am Dienstag (01.06.2021) kam es in der Heidelberger Straße in 64385 Reichelsheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus dem Kreis Bergstraße und ihre 56-jährige Beifahrerin die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Gumpener Kreuz, als diese verkehrsbedingt halten musste. Dies übersah eine 33-jährige Fahrzeuglenkerin, ebenfalls aus dem Kreis Bergstraße und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Hierbei wurde die Beifahrerin des wartenden Fahrzeugs leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zum Zwecke der Bergung der Fahrzeuge musste die Heidelberger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Absperrmaßnahmen wurden durch Kräfte der FFW Reichelsheim unterstützt.

