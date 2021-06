Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen - Polizei sucht nun die beiden aufmerksamen Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (30.05.2021) gegen 17:20 Uhr kam es im Bengelweg/Heinheimer Straße zu einem Fahrraddiebstahl. Zwei junge Männer beobachteten, wie eine männliche Person auffällig an einem Fahrrad hantierte und sprachen eine zufällig vorbeifahrende Streife des 1. Polizeirevieres an. Sie zeigten den Polizisten die Person, als diese sich gerade mit zwei Fahrrädern vom Tatort entfernen wollte. Durch das schnelle Handeln der Zeugen konnten die Polizisten den Täter nach kurzer Nacheile stellen, festnehmen und die Fahrräder wieder an ihre Besitzer zurückgeben. Die Polizei sucht nun die beiden Zeugen, welche die Streife in der Heinheimer Straße an der Ampel angesprochen und auf den Täter hingewiesen haben. Sie werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter 06151/969 3610 zu melden. gefertigt: Hoose, PK eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell