POL-DA: Viernheim: Gezielt silberfarbenen BMW beschädigt? Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Seit mehreren Wochen werden immer wieder kleine Beschädigungen an einem silberfarbenen BMW der 5er-Baureihe festgestellt. Ob das Auto gezielt angegangen wird, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zuletzt wurde am frühen Montagmorgen (31.05) ein zerstochener Reifen bemerkt. Der BMW parkte seit Sonntagabend (30.05.) im Astrid-Lindgren-Weg. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben? Hinweise nehmen die Ermittler (K42) in Viernheim entgegen. Telefon: 06204 / 9377-0

