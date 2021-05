Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Restaurant

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Restaurant in der Erbacher Straße rückte in der Nacht zum Sonntag (30.5.) in das Visier Krimineller.

Zunächst verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Innenraum des Restaurants. Neben mehreren Getränken, hatten es die Kriminellen unter anderem auf die Kasse und eine Küchenmaschine abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des 1. Polizeireviers in Darmstadt (Kommissariat 43) nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

