POL-DA: Weiterstadt: Wertstoffhof im Visier Krimineller

Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Nachdem ein Wertstoffhof in der Straße "Vor den Löserbecken" am Sonntagabend (30.5.) in das Visier Krimineller rückte, konnte die Polizei drei Tatverdächtige in einem Gebüsch festnehmen.

Gegen 22.45 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und meldete drei Männer, die sich an einem dortigen Container für Elektrogeräte zu schaffen machten. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Bevor die ungebetenen Gäste mit ihrer Beute den Recyclinghof verlassen konnten und im Anschluss die herannahenden Polizeistreifen bemerkten, flüchteten diese in ein angrenzendes Waldgebiet. Ein Polizeidiensthund spürte im Rahmen der Fahndung die drei flüchtigen Männer auf, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten. Die Einsatzkräfte nahmen das tatverdächtige Trio, einen 28-, 31- und 33-Jährigen, vorläufig fest. Sie mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Wie genau die Tatverdächtigen auf den Wertstoffhof gelangen konnten, muss noch geprüft werden. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers in Darmstadt betraut.

