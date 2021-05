Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Oberzent (ots)

Auf der Landesstraße 3108 ist am Montagmorgen (31.05) ein 74 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Saarland tödlich verunglückt. Der Zweiradfahrer war gegen 11 Uhr in Richtung Schöllenbach unterwegs und verlor hinter dem Reußenkreuz in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Der 74-Jährige kollidierte anschließend mit einem Baum und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Für die Unfallaufnahme war die L3108 zwischen Schöllenbach und Hetzbach in beiden Richtung bis 13.45 Uhr voll gesperrt.

