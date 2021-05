Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Ein in der Robert-Koch-Straße geparkter Opel, geriet in der Nacht zum Sonntag (30.05.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Dort entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse samt persönlichen Dokumenten.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell