Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Einkaufsmarkt wegen Fußballsammelbildern? - 10.000 Euro Schaden/Drei Jungs unter Verdacht

Kelsterbach (ots)

Ein Einkaufsmarkt im Langer Kornweg, geriet am Sonntagabend (30.05.), gegen 19.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Mit massiver Gewalt, unter anderem durch den Einsatz schwerer Steine, verschafften sich die Täter Zugang in den Markt und entwendeten dort anschließend zahlreiche Päckchen mit Sammelbildern zur bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft im Wert von insgesamt rund 130 Euro. Sie lösten bei der Tat die Alarmanlage aus.

Im Rahmen der daraufhin sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung sowie aufgrund des Hinweises von Zeugen, die Kinder beim großzügigen Verteilen der Bilder in Tatortnähe beobachteten, stießen die Beamten bei ihren Ermittlungen anschließend auf die drei tatverdächtigen Jungen im Alter von 8 bis 12 Jahren.

Der entstandene Schaden am Markt beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Die drei Jungen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

