Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Mit Messer gedroht

Polizei nimmt 29-jährigen Tatverdächtigen fest

Reinheim (ots)

Weil ein 29-Jähriger am späten Sonntagabend (30.5.) Personen auf einem Tankstellengelände in der Darmstädter Straße mit einem Messer bedroht haben soll, nahm die Polizei den Tatverdächtigen im Anschluss fest.

Gegen 23.20 Uhr alarmierte ein Tankstellen-Mitarbeiter die Polizei und gab an, dass ein zunächst unbekannter Mann eine Gruppe von mehreren Personen unter anderem mit einem Messer bedroht haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann kurze Zeit vorher bereits auf dem Gelände gewesen sein, wo es offenbar zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 29-Jährigen und einem 20-Jährigen aus der Gruppe kam. Im Anschluss kehrte der 29-Jährige zur Tankstelle zurück und drohte in Richtung seines Kontrahenten. Hierbei soll er ein Messer und eine Machete in seinen Händen gehalten haben und im Anschluss geflüchtet sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Polizei Ober-Ramstadt den Flüchtigen, der unter Alkoholeinfluss stand, stoppen und vorläufig festnehmen. Ein durchgeführter Test zeigte 1,71 Promille an. Das Messer und die Machete konnten in der Nähe der Tankstelle von den Beamten aufgefunden und sichergestellt werden.

Ob der Alkoholkonsum ursächlich für das Verhalten des 29 Jahre alten Tatverdächtigen war, muss von den Ermittlerinnen und Ermittlern geprüft werden. Mit den weiteren Ermittlungen und den genauen Tatumständen ist die Polizei in Ober-Ramstadt (Kommissariat 41) betraut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell