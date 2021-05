Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall zwischen PKW und Rettungswagen

Rüsselsheim, OT Königstädten (ots)

Am 29.05.2021 kam es gegen 14.50 Uhr in Rüsselsheim, Ortsteil Königstädten, auf der Adam-Opel-Straße, Kreuzung Astheimer Straße / K159 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW einer 49-Jährigen Frau aus Rüsselsheim und einem Rettungswagen, welcher auf der Fahrt zu einem Einsatzort in Richtung Nauheim mit Sondersignalen unterwegs gewesen ist. Nach ersten Erkenntnissen und Ermittlungen überfuhr die Frau aus Rüsselsheim-Königstädten, Astheimer Straße kommend die dortige Lichtzeichenanlage bei Rot und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, um in Fahrtrichtung K 159, Trebur weiter zu fahren. Der Rettungswagen war auf der Fahrt zu einem Einsatzort und mit zwei Mitarbeitern, einem 32-Jährigen Fahrer aus Rüsselsheim und einem 35-Jährigen Beifahrer des ASB Retttungsdienstes besetzt. Der Rettungswagen wurde durch die Wucht des Aufpralls bei der Kollision zu 90 Grad gedreht und fiel anschließend auf die rechte Fahrzeugseite. Der PKW selbst wurde ebenfalls schwer beschädigt. Die Fahrerin des PKW, sowie beide Notfall- u. Rettungsdienstmitarbeiter wurden bei dem Unfall verletzt und zur ersten Untersuchung und Behandlung in die Krankenhäuser nach Groß-Gerau und Rüsselsheim verbracht. Der RTW wurde bei dem Unfall vermutlich total beschädigt, so dass derzeit von einer Schadenhöhe von 260.000 Euro ausgegangen wird, der Schaden am PKW wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zu allem Übel kommt hinzu, dass der PKW seit einigen Tagen nicht mehr pflichtversichert gewesen war, diesbezüglich muss sich die Halterin des PKW strafrechtlich verantworten. Rettungswagen und PKW waren aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle verbracht werden. Wegen der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich der Adam-Opel-Straße/Astheimer Straße/K159 in Rüsselsheim für die Dauer von 15.00-16.45 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Während der Unfallaufnahame kam es zu Störungen durch Gaffer, Schaulustigen und PKW, welche die Absperrungen missachteten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell