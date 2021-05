Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Zeit vom 28.05.2021, 19:00 Uhr bis 29.05.2021, 12:00 Uhr in der Mörfelder Straße Höhe Haus-Nr. 75. Dort wurde der linke Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand parkenden blauen Ford Focus mit dem amtlichen deutschen Kennzeichen GG-BE 1223 abgefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Kelsterbach unter 06107/71980.

