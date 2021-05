Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Dieburg (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (27.5.) und Freitag (28.5.) die Mensa einer Hochschule in der "Hohe Straße" mit Farbe beschmierten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten hinterließen blaue Farbschmierereien an der Außenfassade. In den vergangenen Wochen kam es bereits im dortigen Bereich sowie an einem weiteren Gebäude der Hochschule in der Max-Planck-Straße zu diversen Farbschmierereien. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Dieburg (Kommissariat 41) sind mit den Fällen betraut und prüfen, ob diese im Zusammenhang zueinanderstehen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

