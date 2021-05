Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Beim Aufbruch von Zigarettenautomaten auf frischer Tat ertappt

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und stellt Diebesgut sicher

Darmstadt (ots)

Dank der folgerichtigen Reaktion von Zeugen ist es der Polizei in Darmstadt gelungen, zwei 26 und 30 Jahre alte Tatverdächtige nach einem versuchten Automatenaufbruch am Freitagmorgen (28.5.) festzunehmen. Gegen 9.50 Uhr hatten aufmerksamen Anwohner im Donnersbergring die Ordnungshüter alarmiert, als sie auf die verdächtigen Männer dunkel bekleidet und mit Maske aufmerksam wurden. Mit einem Brecheisen hatte das Duo versucht, gewaltsam einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und zu plündern, bevor sie von ihrem Vorhaben abließen und in einem blauen Auto Richtung Heidelberger Straße flüchteten.

Aufgrund der zeitnahen Verständigung und der guten Beschreibung wurde das Duo im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Rheinstraße gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle und der Durchsuchung bestätigte sich der Verdacht. Im Fahrzeugraum stellten die Polizisten einen Müllsack gefüllt mit Zigarettenschachteln sicher und bei der Überprüfung der Insassen fest, dass diese bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich bekannt sind. Der 26-Jährige mit Wohnsitz in Darmstadt und sein 30- jähriger Komplize mit Wohnsitz in Gießen wurden festgenommen und in den Gewahrsam der Polizei gebracht.

Die Darmstädter Ermittler haben ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten prüfen derzeit, ob es Tatzusammenhänge zu ähnlich gelagerten Straftaten aus der jüngsten Vergangenheit gibt (wir haben berichtet ) und ob die Tatverdächtigen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

