Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen

Darmstadt: Taxifahrer von jungen Männern attackiert

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt-Gräfenhausen/ Darmstadt (ots)

Ein 37 Jahre alter Taxifahrer aus Groß-Gerau ist am Freitag (28.5.) von drei noch unbekannten Tätern getreten, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 4 Uhr im Triftweg. Zuvor war der Groß-Gerauer nach Darmstadt in die Müllerstraße geordert worden und hatte das Trio an einer Schule als Fahrgäste mitgenommen. In der Triftstraße angekommen wurde der 37-Jährige von seinen Fahrzeuginsassen unvermittelt attackiert und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Das Auslösen des Autoalarms schlug die Täter in die Flucht. Beute machten sie keine. Bei den Flüchtenden soll es sich um zwei 20 bis 25 Jahre junge Männer und einen etwa 17 bis 18 Jahre alten Begleiter handeln. Alle drei waren dunkel bekleidet. Zwei trugen schwarze OP-Masken vor dem Gesicht, ihr Begleiter einen schwarzen Schal über Mund und Nase. Einer der Unbekannten trug weiße Sportschuhe. Infolge der Attacke mit dem Pfefferspray wurde der Taxifahrer anschließend in einem Rettungswagen ärztlich behandelt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer den Vorfall beobachten konnte oder wem die Beschriebenen möglicherweise bereits im Vorfeld, im Stadtgebiet Darmstadt , beziehungsweise im Bereich der Müllerstraße aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

