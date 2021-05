Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kellerräume von Rohbau im Visier von Kriminellen

Täter lassen Werkzeug mitgehen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstag (18.5.) und Mittwoch (19.5.) auf Kellerräume eines Rohbaus in der Adelungstraße abgesehen und Werkzeuge im Wert von rund 3700 Euro mitgehen lassen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter gewaltsam eine Tür zu dem Werkzeuglager aufgebrochen und sich zudem Zutritt zu einem angrenzenden Geschäftsraum verschafft. Mit dem Diebesgut traten sie anschließend die Flucht an. Die Darmstädter Polizei ist mit Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-3900 entgegen.

