Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Brand einer Gartenhütte

Mehrere Tausend Euro Schaden

Groß-Bieberau (ots)

Der Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage im "Sepp-Herberger-Weg" rief in der Nacht zum Freitag (28.5.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den aufsteigenden Rauch im dortigen Bereich informiert. Die freiwillige Feuerwehr Groß-Bieberau konnte die Flammen, die sich bereits auf einen danebenliegenden Schuppen ausgebreitet hatten, unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand hierbei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach jetzigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Mit den Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache ist das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt betraut.

