Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Messer gedroht und mit Pfefferspray gesprüht

Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem versuchten Raub, der sich am frühen Freitag (28.5.) in der Hügelstraße vor dem Eingang des Parkhauses am Staatstheater ereignete, hat die Kriminalpolizei Darmstadt (K35) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Nach ersten Erkenntnissen waren vier bis sechs noch unbekannten Täter gegen 2.15 Uhr dort an eine Gruppe von vier, 28, 32, 38 und 58 Jahre alten Frauen und Männer herangetreten und hatten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, sprühten die Kriminellen zudem den Angesprochenen Pfefferspray ins Gesicht. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten die Rucksäcke der Attackierten, wurden jedoch nicht fündig und traten ohne Beute ihre Flucht in Richtung Wilhelminenstraße an.

Infolge des Pfeffersprays erlitten die Besprühten Reizungen im Gesicht und mussten im Anschluss ärztlich behandelt werden. Die Flüchtenden wurden als etwa 18 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,55 Meter und 1,75 Meter groß beschrieben. Sie waren von schlanker Statur, trugen schwarze Oberbekleidung und dunkle Maskierungen. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Kriminalbeamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

