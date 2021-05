Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Am Donnerstag (27.05.) zwischen 15.00 und 15.45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen VW Caddy, der in der Bahnhofstraße in Höhe einer Bankfiliale am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das im Heckbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen.

