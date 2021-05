Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Donnerstag, den 27.05.2021 wurde in der Zeit von 13:15 Uhr bis 16:00 Uhr ein silberner Toyota Prius, welcher in der Niddastraße 24 in Walldorf geparkt stand, am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug wurde dabei seitlich weggeschoben. Das verursachende Fahrzeug bzw. der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Fahrer bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter folgender Telefonnummer: 06105 / 4006 - 13.

