Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Eigentümer von Fahrrad gesucht

Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Die Polizei in Ober-Ramstadt sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Mountainbikes der Marke "GT". Das Bike-Modell "Karakoram" wurde bereits am Sonntagmorgen (23.5.), gegen 8 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße "Nieder-Modauer Weg" aufgefunden. Die Beamtinnen und Beamten stellten im Anschluss das Fahrrad sicher. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Mountainbike aus einem Diebstahlsdelikt stammen könnte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ober-Ramstadt nach dem rechtmäßigen Besitzer. Wer kann Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittler (Kommissariat 41) können unter der Rufnummer 06154/6330-0 erreicht werden.

