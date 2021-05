Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Motorroller zurückgelassen

Bad König (ots)

Diebe klauten am Dienstag (25.05) in der Bahnhofstraße zunächst einen roten Motorroller, den sie später in der Schulstraße auf dem Parkplatz "Alte Schule" zurückließen. Wegen des versuchten Diebstahls hat die Polizei in Erbach ihre Ermittlungen aufgenommen.

Wer zwischen 2 Uhr und 7 Uhr morgens Beobachtungen zu der Tat und den möglichen Tätern gemacht hat, meldet sich bitte bei den Beamten (K 41) in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0

