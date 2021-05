Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger von Unbekannten attackiert und am Arm verletzt

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung stehen, sucht die Ermittlungsgruppe -City von der Darmstädter Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es ein noch unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen (23.5.) gegen 2.30 Uhr auf einen Passanten in der Landgraf-Georg- Straße nahe Ecke Kaplaneigasse abgesehen. Aus noch nicht bekannten Gründen folgte der Unbekannte dem 21-Jährigen aus Weiterstadt und schlug plötzlich auf ihn ein. Dabei ging der junge Mann zu Boden und wurde zudem von dem Täter gegen den Arm getreten. Hierbei zog sich der Weiterstädter Verletzungen am Oberarm zu, die im Nachgang in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehende Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell