Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Büroräume

Täter erbeutet Beamer, Laptop und Rucksack mit Geld

Darmstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (25.5.) in der Zeit zwischen 2.20 Uhr und 3.15 Uhr hatte es ein noch unbekannter Täter auf Büroräume in der Kasinostraße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Unbekannte über ein angrenzendes Parkhaus in das Gebäude und entwendete aus den Büroräumen technische Geräte, darunter einen Laptop und einen Beamer. Der Gesamtwert der Beute inklusive des verursachten Schadens belaufen sich auf mindestens 2300 Euro. Der flüchtende Täter wurde als etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,85 Meter groß wahrgenommen. Er hat eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer dunklen Kapuzenjacke, Shorts in der Farbe Beige und Sandalen bekleidet. Zudem nutzte er für seine Flucht ein Fahrrad. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Identität des Kriminellen geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten von der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell