Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (22.5.) und Montag (24.5.) offenbar auf ein Einfamilienhaus in der Elisabeth-Kern-Straße abgesehen und versucht, sich gewaltsam über die Terrassentür sowie einem Küchenfenster Zugang zu den Räumen zu verschaffen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte glücklicherweise und die Täter traten unverrichteter Dinge die Flucht an. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Schaden von geschätzten 1000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit bei den Beamten zu melden.

