Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen und Geschädigte/r gesucht

Biblis (ots)

Am Dienstag, 25.05.2021, gegen 11:30 Uhr beschädigte eine Frau beim Ein- oder Ausparken in/aus eine/r Parklücke auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Darmstädter Straße 150 in 68647 Biblis das neben ihr geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen dieses Verkehrsunfalles oder Personen, die nach ihrem Einkauf zur Tatzeit einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter tel. 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

Bowitzky, KHK

