Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Drei Jungen mit Schreckschusswaffe bedroht?/Polizei ermittelt gegen 33-Jährigen

Riedstadt (ots)

Drei Jungen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren, soll ein 33 Jahre alter Autofahrer am Montagabend (24.05.), gegen 20.00 Uhr, in der Espenstraße mit einer Waffe bedroht haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung stoppten die Ordnungshüter den Mann kurze Zeit später in Tatortnähe. In seinem Auto stellte die Polizei eine Schreckschusswaffe sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Hintergund für die Auseinandersetzung könnten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere sogenannte "Klingelstreiche" des Trios in jüngster Vergangenheit bei dem 33-Jährigen gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell