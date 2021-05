Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Grillhütte im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Eine Grillhütte in der Nieder-Beerbacher-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend (23.5.) und Montagmorgen (24.5.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten gelangten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Hütte. Ersten Erkenntnissen zufolge, hatten sie es auf den Inhalt eines Erste-Hilfe-Koffers abgesehen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Ober-Ramstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

