Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Büro/Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

Die Büroräume auf einem Werksgelände in der Robert-Bunsen-Straße, gerieten in der Zeit zwischen Samstag (22.05.) und Dienstag (25.05.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu den Büros und brachen anschließend zwei Tresore auf. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei Bargeld in die Hände. Zudem hinterließen die Kriminellen durch ihr rabiates Vorgehen einen erheblichen Schaden an Türen und Inventar.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

