POL-ERB: Fränkisch-Crumbach: Verkehrsunfall Bus vs. PKW - Zeugen gesucht

Fränkisch-Crumbach (ots)

Am Dienstag (25.05.) gegen 07:40 Uhr kam es in der Rodensteiner Straße in Fränkisch-Crumbach, an der Bushaltestelle "Feuerwehr" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schulbus und ein PKW (Opel), welcher an dem Schulbus in gleicher Richtung vorbeifuhr, kollidierten.

Verletzt wurde dabei niemand.

Der Fahrer des Schulbusses und die Fahrerin des PKW machen hinsichtlich des Unfallherganges unterschiedliche Angaben.

Aus diesem Grund werden Personen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach (Tel.: 06062 / 953-0) zu melden.

