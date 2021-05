Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Sieben Fahrzeuge im Visier von Dieben

Raunheim (ots)

Sieben in der Adalbert-Stifter-Straße, Frankfurter Straße, "Am Waldblick", Mathildenstraße und in der August-Bebel-Straße geparkte Fahrzeuge verschiedener Automarken, gerieten in der Nacht zum Samstag (22.05.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise in die Fahrzeuginnenraüme ein und erbeuteten anschließend dort abgelegte Gegenstände, wie Geldbörsen, eine Jacke, Dokumente, Sonnenbrillen und Bargeld.

Von Zeugen konnte an einem der Tatorte in der Dunkelheit eine verdächtige Person bemerkt werden. Der Mann ist von schmaler Statur, trug helle Sneaker, eine Basecap und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kriminalkommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell