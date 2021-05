Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 39-Jähriger von Unbekanntem attackiert und beraubt

Darmstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.5.) in der Zeit zwischen 5 und 6 Uhr, ist ein 39 Jahre alter Mann aus Darmstadt auf seinem Heimweg in der Bismarckstra0e von einem noch unbekannten Täter unvermittelt attackiert und beraubt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge raubte der Kriminelle unter anderem das Mobiltelefon sowie Bargeld, nachdem er den Darmstädter von hinten gegen den Kopf geschlagen hatte. Infolge des Schlages zog sich der 39-Jährige Verletzungen im Bereich des Kopfes zu , die im Anschluss ärztlich versorgt wurden. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K35) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten konnte und Hinwiese zu dem Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

