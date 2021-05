Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Vandalen in Tiefgarage

Mehrere Tausend Euro Sachschaden

Darmstadt (ots)

Einen Schaden von mindestens 3000 Euro haben noch unbekannte Vandalen in einer Tiefgaren in der Elisabeth-Selbert-Straße verursacht. In der Zeit zwischen Samstag (22.5.) und Sonntag (23.5.) betraten die noch unbekannten Täter das Gebäude, warfen dort gelagerte Gegenstände um und rissen die Isolierung von den Wänden. Die Ermittlunsggruppe -City von der Darmstädter Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise zu den Kriminellen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell