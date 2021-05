Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Hofladen von Einbrechern heimgesucht

Weiterstadt (ots)

Einen noch nicht bezifferten Schaden haben Einbrecher am Montag (24.5.) in einem Hofladen im Orfelder Rod verursacht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die ungebetenen Gäste zwischen 4 Uhr und 5 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumen des Ladens, suchten nach Beute und und machten sich mit den Ladenkassen auf und davon. Auf ihrer Flucht ließen die Kriminellen die Geldkassetten entleert in einem Gebüsch entlang der Bundesstraße 42 zurück. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell