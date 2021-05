Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Büroräume im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (21.5.) und Montag (24.5.) haben Kriminelle die Büroräume verschiedener Firmen sowie einer Rechtsanwaltskanzlei in der Kasinostraße heimgesucht. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in das Gebäude und hebelten dort die Zugangstüren zu den Räumen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig und entwendeten Geld. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell