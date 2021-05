Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Motorradkontrollen am Krähberg und Marbach-Stausee

Oberzent (ots)

Am Pfingstmontag (24.05.), wurden durch Kräfte der Polizeistation Erbach, im Bereich der L3108 in 64760 Oberzent-Hetzbach (Krähberg), umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf das am Wochenende und Feiertagen bestehende Durchfahrtsverbot für Motorräder gelegt. Im Rahmen der Kontrolltätigkeiten konnten 19 Motorräder angehalten und 21 Personen kontrolliert werden. Hierbei konnten 16 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden, drei Fahrzeugführer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorlegen. Anschließend wurde der Bereich der B460 um den dortigen Marbach-Stausee aufgesucht. Hier konnten ca. 40 Motorräder angetroffen und des Platzes verwiesen werden.

Berichterstatter: Rosnau-Rexforth, POK

Ralph Löhnert, EKHK und Polizeiführer vom Dienst

