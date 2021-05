Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht am Friedhof Bickenbach - Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Am Pfingstsonntag, den 23.05.2021 wurde im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 17:35 Uhr ein am Friedhof in Bickenbach (Lundgreenstraße) geparkter silberfarbener PKW der Marke Daimler durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt, wodurch dieser auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Da am beschädigten Fahrzeug rötliche Lackanhaftungen festgestellt werden konnten, besteht der Verdacht, dass ein Fahrzeug mit entsprechender Lackierung den Unfall verursacht haben könnte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt (Tel. 05167 95090) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Becker, PHK (Polizeistation Pfungstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell