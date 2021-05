Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 22.05.2021 / 13:00 Uhr und Sonntag, den 23.05.2021 / 12:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Bibliothek in der Bahnhofstraße 1 in Mörfelden ein brauner 1'er BMW an der Beifahrertür beschädigt. Dabei streifte vermutlich ein, neben dem BMW geparktes Fahrzeug diesen. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bezüglich dieses Fahrzeugs und/oder den Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter 06105 / 4006 - 13.

