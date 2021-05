Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (18.05.) kam es gegen 15:00 Uhr im Bereich der Römerstraße / Sauerngasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein bislang noch unbekannter Radfahrer war von der Römerstraße nach links in die Sauerngasse abgebogen, woraufhin eine 83-jährige Radfahrerin, die die Sauerngasse in Fahrtrichtung Römerstraße befahren hatte, zu Fall kam und sich dabei verletzte. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Lampertheim unter der Telefonnummer 06206-94400.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell