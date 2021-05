Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Im Zeitraum vom 21.05.2021 um 13:30 Uhr bis zum 22.05.2021 um 16:00 Uhr kam es in Fürth in der Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Opel Grandland X im Frontbereich der linken Stoßstange beschädigt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation unter Telefonnr.: 06252-7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell