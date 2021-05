Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder- Liebersbach: --Erstmeldung-- Vollbrand einer Lagerhalle

Birkenau/ Nieder- Liebersbach (ots)

Aktuell steht eine Lagerghalle eines Gärtnereibetrieb in dem Birkenauer Ortsteil Nieder- Liebersbach in Vollbrand. Die Feuerwehr bekämpft den Brand in der verlängerten Nächstenbacher Straße, eine Streife der Polizeistation Heppenheim ist ebenfalls vor Ort.

Angaben zu der Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

