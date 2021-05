Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hüttenfeld: Elektrowerkzeug aus Citroen Jumper gestohlen

Wer hat was bemerkt?

Lampertheim (ots)

Aus einem weißen Citroen Jumper wurde zwischen Donnerstag (20.05.), 20 Uhr und Freitagmorgen (21.05.) Elektrowerkzeug im Wert von über 2000 Euro gestohlen. Die Täter brachen dafür den Transporter auf, der in der Alfred-Delp-Straße, Nähe Blumenstraße geparkt war. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

