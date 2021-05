Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Darmstadt, Dieburger Straße 113 am 19.05.2021 gg. 06.20 Uhr

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, 19.05.2021, gegen 06:20 Uhr, kam es in Darmstadt, Dieburger Straße auf Höhe der Hausnummer 113 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, gegen ein Straßenschild und eine Grundstücksmauer, sodass an beiden Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf das Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 / 969-3610.

