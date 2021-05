Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Mitarbeiter des Finanzamts entdecken Drogen

Darmstadt (ots)

Wegen eines Steuervergehens haben Mitarbeiter des Finanzamtes am Mittwochmorgen (19.05.) eine Wohnung in einem Hochhaus in der Bartningstraße aufgesucht und dabei Drogen und eine Luftdruckpistole entdeckt.

Die verständigte Polizei konnte mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss, der über die Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragt wurde, kurze Zeit nach dem Fund die Wohnung durchsuchen. Für die Maßnahme setzten die Ermittler auch einen Rauschgiftspürhund ein.

Es wurden etwa 110 Gramm Crystal, 131 Ecstasy-Pillen, 71 LSD-Trips, geringe Mengen an Amphetamine und Kokain sowie drogentyptisches Verpackungsmaterial sichergestellt.

Die Drogen und die Luftdruckpistole gehören nach ersten Ermittlungen einem 26-Jährigen, der mit einem Freund in der Wohnung lebt. Gegen ihn wird jetzt wegen illegalem Anbau, Herstellung und Handel mit Betäubungsmittel sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

