POL-DA: Furth am Wald

Münster: Diebesgut bei Polizeikontrolle sichergestellt

Wer erkennt sichergestellte Gegenstände?

Furth am Wald / Münster (ots)

Nach einer Polizeikontrolle an der Deutsch-Tschechischen Grenze Ende April sucht die Polizei in Dieburg die Eigentümer von sichergestellten Gegenständen. Am 28. April hatten bayerische Polizisten in Furth am Wald einen Kleinbus überprüft. Bei der Kontrolle stellten sie unter anderem zwei gestohlene E-Bikes sicher, die aus Straftaten in Münster und Heidelberg stammen. Darüber hinaus kamen auch eine neue Tischkreissäge, neue Turnschuhe, ein Modellhubschrauber, zwei 3D-Lampen sowie Kopfhörer in amtliche Verwahrung. Da nicht auszuschließen ist, dass diese Gegenstände ebenfalls aus Straftaten in Südhessen stammen könnten, wenden sich die Ermittler mit Aufnahmen an die Öffentlichkeit. Zeugen, die sie zuordnen oder wiedererkennen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dieburg in Verbindung zu setzen (06071/9656-0).

