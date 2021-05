Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Alarm verhindert Einbruch

Kriminelle gehen leer aus

Erzhausen (ots)

Ohne Beute mussten bislang noch unbekannte Täter nach einem versuchten Einbruch am frühen Donnerstagmorgen (20.05.) das Weite suchen. Gegen 4.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten die Alarmauslösung in einer Arztpraxis in der Mainstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Kriminelle ein Fenster zum Inneren der Praxis gewaltsam geöffnet. Als sie dadurch den Alarm auslösten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 zu melden (06151/969-0).

