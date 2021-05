Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Diebe sind am Mittwoch (19.04.) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Herrnwiesenweg eingedrungen. Zwischen 8.15 Uhr und 15 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch die Terrassentür oder ein Kellerfenster Zutritt zu dem Anwesen. die Kriminellen durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute und entwendeten insgesamt 750 Euro Bargeld. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) zu melden.

